В ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону погиб пешеход

Инцидент случился утром 29 сентября на улице Привокзальная. Мужчина в возрасте около 40 лет решил пересечь проезжую часть в 150 метрах от пешеходного перехода, что оказалось фатальным.

Как сообщает издание «Районные вести», в этот момент по улице следовал автобус марки НефАЗ, который перевозил около пятидесяти пассажиров по рейсу №3 от Главного железнодорожного вокзала до Лесничества. Водитель не успел среагировать на внезапное появление пешехода, что привело к столкновению.

На данный момент полиция устанавливает личность пострадавшего, расследование продолжается. В региональной Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости сохранять внимательность за рулем, а пешеходам — о том, что дорогу нужно переходить только в разрешенных для этого местах.