Пьяный рыбак насмерть задавил товарища в Омской области

Авария случилась еще ночью 25 сентября около села Южное. По предварительной версии следствия, 62-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля, на котором он по неосторожности переехал своего 59-летнего знакомого.

Как сообщает телеграм-канал СУ СК России по Омской области, в результате удара пострадавший получил тяжелейшие травмы — множественные переломы ног и закрытую травму живота. Медики немедленно доставили мужчину в ближайшую больницу, где врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти потерпевшего так и не удалось — 29 сентября он скончался.

Следователи уже установили основные обстоятельства произошедшего и теперь проводят комплекс необходимых экспертиз. Уголовное дело квалифицировали по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).