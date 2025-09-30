Самокатчик сбил беременную женщину в Москве и скрылся с места аварии

Инцидент произошел 28 сентября у метро «Октябрьская». Неизвестный на электросамокате на большой скорости сбил беременную женщину, которая стояла на автобусной остановке, и сбежал. Прохожие немедленно вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали в больницу им. Юдина.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, ушибы бедра и голеностопа, а также зафиксировали ложные схватки и угрозу прерывания беременности. Многодетная мать, получившая серьезные травмы, уже написала заявление в полицию, она отмечает, что после случившегося уже два дня практически не встает и принимает обезболивающие из-за непрекращающейся головной боли.

Московская Госавтоинспекция на данный момент устанавливает личность виновника ДТП. Ситуацию взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета, который возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасной эксплуатации транспорта (статья 268 УК РФ).