Мотоциклист без «прав» попал в тяжелую аварию в Чебоксарах

Мужчина на мотоцикле Honda столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением женщины в возрасте 54 лет. Она выезжала с прилегающей территории и, согласно предварительной версии следствия, не уступила дорогу байкеру.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Чувашии, инцидент произошел 30 сентября. В ходе проверки выяснилась важная деталь: у 32-летнего мотоциклиста отсутствовала в водительском удостоверении необходимая категория «А». В результате аварии он получил открытый перелом левой стопы, медики оперативно доставили его в городскую больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства и детали инцидента. По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку, которая определит степень вины участников аварии.