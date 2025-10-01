Житель Тамбова угнал фронтальный погрузчик, немного прокатился, заглох и сбежал

Инцидент произошел ранним утром 30 сентября, когда молодой человек без спроса взял самоходную машину с ковшом и отправился на ней в путешествие по улицам города. На Суденецкой набережной она неожиданно заглохла. Не сумев повторно запустить мотор, угонщик бросил технику прямо на проезжей части и попытался скрыться.

Как сообщает портал bezformata, полицейские оперативно установили его личность, изучив записи с камер видеонаблюдения. Стражи порядка задержали 30-летнего тамбовчанина, который в ходе допроса объяснил свои действия простым желанием веселого времяпрепровождения.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Теперь его ожидает крупный штраф размером до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.