Водитель присвоил, а потом продал чужую машину в Подмосковье

Как сообщает телеграм-канал пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, на этом мошенник не остановился и вместо того, чтобы вернуть автомобиль, заявил, что тот внезапно сгорел. Мужчина пообещал возместить полную сумму ущерба, а сам втайне продал иномарку, присвоив себе вырученные деньги.
К счастью, пенсионерка почувствовала неладное и обратилась в правоохранительные органы. Полицейские восстановили полную картину событий и 1 октября задержали злоумышленника.
По итогам следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил подозреваемого в СИЗО.