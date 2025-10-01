Водитель присвоил, а потом продал чужую машину в Подмосковье

Сперва злоумышленник уговорил свою знакомую временно одолжить ему иномарку для личных нужд. А спустя некоторое время соврал хозяйке, что попал в серьезное ДТП и потребовал деньги на ремонт машины. Пожилая женщина доверилась другу и за два месяца перевела ему около 800 тысяч рублей.

Мужчина из Красногорска обманул пенсионерку на 2,5 млн рублей

Как сообщает телеграм-канал пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, на этом мошенник не остановился и вместо того, чтобы вернуть автомобиль, заявил, что тот внезапно сгорел. Мужчина пообещал возместить полную сумму ущерба, а сам втайне продал иномарку, присвоив себе вырученные деньги.

К счастью, пенсионерка почувствовала неладное и обратилась в правоохранительные органы. Полицейские восстановили полную картину событий и 1 октября задержали злоумышленника.

По итогам следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил подозреваемого в СИЗО.