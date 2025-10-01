Житель Санкт-Петербурга выжил после падения с восьмого этажа на автомобиль

Ночью 30 сентября 42-летний мужчина неаккуратно облокотился на ограждение и свалился с общего балкона в доме на улице Ивана Фомина. Его падение завершилось на лобовом стекле стоявшего около дома микроавтобуса.

Как сообщает информагентство «Фонтанка», правоохранительные органы не исключают, что получивший тяжелейшие травмы пострадавший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент известно, что медики продолжают бороться за его жизнь в реанимации.

В результате удара у машины повредилась крыша и разбилось лобовое стекло. На месте инцидента продолжает работать следственная бригада.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что мужчина пережил инфаркт за рулем и по счастливому стечению обстоятельств попал в ДТП прямо у кабинета кардиолога.