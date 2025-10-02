В LADA Vesta заклинило руль: машина вылетела в кювет и трижды перевернулась

Заводской дефект, о котором ранее официально предупреждал АВТОВАЗ, привел к первому серьезному ДТП. В четверг, 2 октября, во время движения по трассе во Владимирской области у LADA Vesta внезапно заблокировался руль, что и стало причиной аварии.

Как сообщает телеграм-канал «Автомания», помимо этого, в машине не сработали подушки безопасности и система «ЭРА-ГЛОНАСС» (которая вызывает экстренные службы при аварии). Молодая девушка-водитель получила тяжелейшие травмы, включая перелом позвоночника. Сейчас она готовится к операции.

Происшествие вызвало большой резонанс, адвокат пострадавшей подготовит масштабный иск к компании-производителю. Ему предстоит доказать, что именно технический брак, а не действия водителя, привели к аварии.

В то же время правоохранительные органы начали собственную проверку всех обстоятельств случившегося. Тольяттинский автогигант пока никак не прокомментировал произошедшее.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что АВТОВАЗ объявил отзывную кампанию для LADA Vesta из-за возможной блокировки руля. Это случилось в конце августа.