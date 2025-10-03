Полициейские применили оружие, задерживая пьяного лихача

Как сообщает телеграм-канал МВД по Республике Татарстан, полицейские сначала произвели предупредительный выстрел в воздух, но это не возымело на нарушителя ПДД никакого эффекта и им пришлось открыть огонь уже по колесам машины. Слава Богу — попали!
Поврежденная Niva была вынуждена остановиться, что и позволило задержать злодея. Им оказался 31-летний местный житель, у которого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Впрочем, от медицинского освидетельствования он отказался.
Все события инцидента сейчас проходят дополнительную проверку, хотя материалы дело уже направлены в суд.