Полициейские применили оружие, задерживая пьяного лихача

Инцидент со стрельбой произошел на 29-м километре автодороги Бугульма-Азнакаево. Полицейские получили сообщение от неравнодушных граждан о неадекватном водителе на LADA Niva, странно ведущем себя в потоке, Патрульные оперативно вычислили и нашли подозрительный автомобиль, после чего несколько раз пытались его остановить. Однако шофер предпринял попытку скрыться, чем создал угрозу другим участникам движения и вынудил сотрудников полиции перейти к более решительным действиям.

Как сообщает телеграм-канал МВД по Республике Татарстан, полицейские сначала произвели предупредительный выстрел в воздух, но это не возымело на нарушителя ПДД никакого эффекта и им пришлось открыть огонь уже по колесам машины. Слава Богу — попали!

Поврежденная Niva была вынуждена остановиться, что и позволило задержать злодея. Им оказался 31-летний местный житель, у которого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Впрочем, от медицинского освидетельствования он отказался.

Все события инцидента сейчас проходят дополнительную проверку, хотя материалы дело уже направлены в суд.