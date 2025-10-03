Двое мужчин устраивали подставные ДТП, чтобы обманывать страховые компании

В Нью-Йорке прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве двум жителям Бруклина после того, как 53-летний Хайме Уиракоча и 34-летний Виктор Мурильо инсценировали три аварии на скоростных трассах в прошлом году. Мужчины получали выплаты от страховых компаний и обманывали других водителей.

Как сообщает издание New Your Times, одной из жертв стала 32-летняя девушка, чья видеозапись ДТП собрала больше 80 млн просмотров в соцсетях. Мурильо, управлявший Honda Civic, резко затормозил перед ее автомобилем, а затем преднамеренно сдал назад, что и привело к столкновению. После преступник покинул место происшествия вместе с подельником.

Помимо этого, правоохранители узнали еще о двух подобных случаях — с грузовиком 3 октября, а также с легковушкой 24 августа. В последнем эпизоде пассажиры Honda с подложными номерами предъявили страховой компании иск о возмещении ущерба на сумму более 79 000 долларов.

По данным следствия, Уиракоча вербовал участников схемы через медицинскую клинику в Бруклине, а Мурильо непосредственно управлял машинами во время инцидентов. Обвинения, предъявленные подозреваемым, включают инсценировку ДТП, создание угрозы безопасности на дороге, мошенничество и заговор.