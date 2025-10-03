Как сообщает портал zakon. kz, пассажира передали правоохранителям, а водителя, которым оказался 29-летний местный житель, с травмой ноги — врачам. Но позднее ситуация вышла из-под контроля: внутри машины санитаров молодой человек в камуфляже, похожем на форменное обмундирование силовых структур, начал драться.
Для задержания дебошира пришлось применить силу, медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в его крови. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
В МВД Казахстана также подчеркнули, что подозреваемый не является сотрудником правоохранительных органов, хотя и носил их униформу, что является нарушением.