Автомобиль с детьми перевернулся на трассе «Нарва» в Ленинградской области

Инцидент случился вечером 6 октября. 40-летний водитель с женой и детьми следовал из Санкт-Петербурга в Кингисепп, когда внезапно потерял контроль над машиной, в результате чего та наехала на дорожное ограждение и опрокинулась.

Как сообщает «МК — Санкт-Петербург», 39-летняя пассажирка, а также двое детей в возрасте 10 и 4 лет получили в аварии травмы средней тяжести. Медики оперативно доставили пострадавших в ближайшую больницу, на данный момент их жизни ничего не угрожает.

Стоит подчеркнуть, что водитель соблюдал все правила перевозки пассажиров, включая нормы, связанные с транспортировкой несовершеннолетних.

Сотрудники полиции уже начали проверку по факту случившегося, чтобы установить все детали и окончательные причины инцидента.