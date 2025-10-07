Уникальный 1000-сильный «Москвич 3» блогера Давидыча полностью сгорел на МКАД

Инцидент произошел еще 1 октября на 106-м километре кольцевой автодороги. Во время движения под днищем машины что-то заискрило, после чего из-под капота повалил дым и появилось пламя.

Как сообщает телеграм-канал Mash, водителю удалось оперативно среагировать и выбраться из салона, но вот спасти кроссовер уже не представлялось возможным — огонь уничтожил машину всего за несколько минут.

Находившийся за рулем Эрик Давидыч является «лицом» возрожденного бренда «Москвич». Его автомобиль был масштабным проектом, над которым владелец работал более года, вложив свыше 70 млн рублей.

Основная часть этих средств ушла на глубокую кастомизацию. Свой «Москвич 3» автоблогер обтянул золотой пленкой, установил в него двигатель от Audi RS Q3, карбон-керамические тормоза, систему охлаждения от BMW и множество других компонентов, в числе которых около 400 уникальных запчастей.

Сам Давидыч ранее планировал этой зимой установить мировой рекорд, разогнавшись на своем «Москвиче» по льду Байкала до 300 км/ч. Однако теперь, к сожалению, этим амбициозным планам не сбыться.