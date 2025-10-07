Автомобиль без водителя сбил пенсионерку в Подмосковье

Видео с инцидентом в микрорайоне Новлянск Воскресенска попало в Сеть 7 октября. Легковушка, в салоне которой в тот момент никого не было, резко тронулась с места, набрала скорость и врезалась в шедшую впереди пенсионерку. Проехав еще несколько метров, машина столкнулась с деревом и только после этого остановилась.

Как сообщает телеграм-канал Baza, на истошные крики женщины, оказавшейся зажатой под колесами, немедленно сбежались прохожие. Они первыми бросились ей на помощь и вызвали экстренные службы, которые оперативно доставили пострадавшую в больницу. На данный момент информации о состоянии ее здоровья нет.

Сотрудники полиции уже установили личность владельца авто, правоохранительные органы начали доследственную проверку, чтобы прояснить обстоятельства случившегося. Эксперты предварительно квалифицируют произошедшее как нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Саратове автомобиль без водителя насмерть задавил пешехода.