15-летний водитель на иномарке влетел в подземный переход в Симферополе

Инцидент произошел в ночь на 7 октября, когда подросток, находившийся за рулем автомобиля Nissan Teana, двигался со стороны улицы Маяковского в районе площади Амет-Хана Султана. Внезапно он потерял контроль над машиной: она сбила дорожный барьер, а затем влетела прямо в подземный пешеходный переход, где по итогу остановилась.

Машина повисла на краю ступеней после столкновения с ограждением

Как сообщает РИА Новости, в результате аварии несовершеннолетний водитель (разумеется, без «прав») получил травмы средней тяжести. Прибывшие на место ДТП врачи оказали ему необходимую помощь.

Прокуратура Республики Крым уже начала проверку по факту инцидента. Следователи устанавливают, каким образом 15-летний получил доступ к транспортному средству. При наличии достаточных оснований ведомство примет меры в отношении родителей подростка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Красноярске 15-летняя школьница устроила лобовое столкновение.