15-летний водитель на иномарке влетел в подземный переход в Симферополе

Как сообщает РИА Новости, в результате аварии несовершеннолетний водитель (разумеется, без «прав») получил травмы средней тяжести. Прибывшие на место ДТП врачи оказали ему необходимую помощь.
Прокуратура Республики Крым уже начала проверку по факту инцидента. Следователи устанавливают, каким образом 15-летний получил доступ к транспортному средству. При наличии достаточных оснований ведомство примет меры в отношении родителей подростка.
