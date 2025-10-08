«Дорогое» ДТП с участием Lamborghini и Mercedes-Benz случилось в Екатеринбурге

Днем 8 октября на пересечении улиц 8 Марта и Бориса Ельцина столкнулись спорткар Lamborghini Huracan Тесniса и кроссовер Mercedes-Benz. В результате поврежденные авто перекрыли сразу несколько дорожных полос.

Авария произошла на одном из самых оживленных перекрестков города

Как сообщает агентство URA.RU, к счастью, обошлось без пострадавших, а виновники аварии остались дожидаться сотрудников ГИБДД на месте.

Известно, что за рулем Lamborghini находилась 35-летняя Екатерина Шишкина. За месяц это уже второе ДТП в семье — ранее ее супруг Артем разбил желтый Ferrari на Пермском тракте.

На данный момент движение на участке полностью восстановлено. Полиция продолжает расследование инцидента.

