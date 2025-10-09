Бас-гитарист группы Kiss попал в аварию, потеряв сознание за рулем

Авария случилась 7 октября, когда 70-летний Джин Симмонс внезапно отключился за рулем. Это привело к тому, что машина выехала на обочину и столкнулась с припаркованным автомобилем.

Как сообщает телеканал NBC News, пострадавшего оперативно доставили в ближайшую больницу для комплексного осмотра. Сейчас он уже пришел в сознание, его выписали для дальнейшего восстановления в домашних условиях. Сам Симмонс уверяет, что его самочувствие удовлетворительное.

Легендарный коллектив Kiss, образовавшийся в 1973 году в Нью-Йорке, известен экстравагантными сценическими образами с использованием грима и грандиозными шоу. За свою многолетнюю историю группа продала свыше 100 миллионов копий альбомов, а такие хиты, как «I Was Made for Lovin' You» и «Strutter», стали классикой мировой рок-музыки.