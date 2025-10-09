Молодой водитель на Kia врезался в дом в Казани

Инцидент случился 9 октября на улице Сибирский тракт. Легковой автомобиль протаранил фасад магазина и вылетел на тротуар, сбив по пути несколько припаркованных электросамокатов.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», управлявший Kia 22-летний юноша объяснил свои действия тем, что попытался избежать лобового удара о другую машину, которая внезапно выехала на перекресток на желтый сигнал светофора. Испугавшись аварии, он резко вывернул руль, в результате чего потерял контроль над транспортом.

Виновника потенциального ДТП, спровоцировавшего этот маневр, парень не запомнил и не смог назвать сотрудникам ГИБДД марку или цвет его авто. На данный момент полиция продолжает расследование.

