Автобус, перевозящий детей, насмерть сбил велосипедиста в Воронеже

10 октября напротив одного из жилых домов на улице Остужева 54-летний водитель Scania Higer сбил 40-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП еще до прибытия кареты скорой помощи.

Как сообщает телеграм-канал МВД России по Воронежской области, в момент инцидента в салоне транспортного средства, имевшего надпись «ДЕТИ» на наружных боковых сторонах кузова, а также спереди и сзади, несовершеннолетних пассажиров не находилось.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа для установления всех обстоятельств случившегося. В настоящее время следователи проводят необходимые экспертизы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Краснодаре скорая помощь насмерть сбила мотоциклиста.