Лихач в Серпухове, хваставшийся своими «подвигами» в Сети, получил 13 штрафов

Основанием для разбирательства стал ролик, который правоохранители обнаружили в социальных сетях. На кадрах этой «киноленты» видно, как водитель иномарки ночью катался по городу, нагло игнорируя запрещающие сигналы светофоров, требования дорожных знаков и разметки, а также выезжая на полосу встречного движения.

Как сообщил телеграм-канал ГУ МВД России по Московской области 10 октября, сотрудники полиции оперативно установили личность преступника: им оказался 22-летний уроженец Ростовской области, временно проживающий в Серпухове.

Уже на следующий день в его отношении составили 13 административных протоколов по ч. 1 ст. 12.12, ч. 1 и ч. 4 ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.16 и ст. 12.6 КоАП РФ. На данный момент суд рассмотрел уже девять из них, вынеся решение о назначении штрафов на общую сумму 14 000 рублей. Рассмотрение оставшихся материалов продолжается.

