Водитель попытался оспорить штраф за неоплату парковки, но проиграл

Как сообщает издание «Новый день», хозяин машин, несогласный с решением суда, запросил обжалование приговора. Он настаивал, что на стоянке не было доступной информации о том, сколько времени можно находиться на участке бесплатно.
Суд первой инстанции ему отказал, указав, что неоплата не вызвана какими-либо чрезвычайными или непреодолимыми обстоятельствами. Но не испугавшись первого поражения, владелец авто подал повторную апелляцию, уже на областном уровне. Но и там его аргументы не сработали.
Судебная коллегия обратила внимание, что дорожный знак платной парковки содержал ссылку на официальный сайт, где и размещены все актуальные правила. Итоговое решение о вынесении штрафа осталось без изменения.