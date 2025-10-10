Водитель попытался оспорить штраф за неоплату парковки, но проиграл

Сам инцидент произошел еще в мае 2025 года в Екатеринбурге. Камера зафиксировала, что владелец Toyota Land Cruiser оставил на какое-то время свой внедорожник в зоне платной стоянки на улице Луначарского, но за парковку так и не рассчитался. В итоге он получил штраф на сумму 3000 рублей, однако посчитал его несправедливым.

Как сообщает издание «Новый день», хозяин машин, несогласный с решением суда, запросил обжалование приговора. Он настаивал, что на стоянке не было доступной информации о том, сколько времени можно находиться на участке бесплатно.

Суд первой инстанции ему отказал, указав, что неоплата не вызвана какими-либо чрезвычайными или непреодолимыми обстоятельствами. Но не испугавшись первого поражения, владелец авто подал повторную апелляцию, уже на областном уровне. Но и там его аргументы не сработали.

Судебная коллегия обратила внимание, что дорожный знак платной парковки содержал ссылку на официальный сайт, где и размещены все актуальные правила. Итоговое решение о вынесении штрафа осталось без изменения.