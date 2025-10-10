330

Водитель попытался оспорить штраф за неоплату парковки, но проиграл

Владельца Toyota Land Cruiser наказали на 3000 рублей

Сам инцидент произошел еще в мае 2025 года в Екатеринбурге. Камера зафиксировала, что владелец Toyota Land Cruiser оставил на какое-то время свой внедорожник в зоне платной стоянки на улице Луначарского, но за парковку так и не рассчитался. В итоге он получил штраф на сумму 3000 рублей, однако посчитал его несправедливым.

Александр Проневский

Изображение Водитель попытался оспорить штраф за неоплату парковки, но проиграл

Как сообщает издание «Новый день», хозяин машин, несогласный с решением суда, запросил обжалование приговора. Он настаивал, что на стоянке не было доступной информации о том, сколько времени можно находиться на участке бесплатно.

Суд первой инстанции ему отказал, указав, что неоплата не вызвана какими-либо чрезвычайными или непреодолимыми обстоятельствами. Но не испугавшись первого поражения, владелец авто подал повторную апелляцию, уже на областном уровне. Но и там его аргументы не сработали.

Судебная коллегия обратила внимание, что дорожный знак платной парковки содержал ссылку на официальный сайт, где и размещены все актуальные правила. Итоговое решение о вынесении штрафа осталось без изменения.

