ДТП с легковушкой и грузовиком привело к пожару и гибели трех человек в Башкирии

Как сообщает телеграм-канал МЧС Башкортостана, на место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, пожарные расчеты оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.
К сожалению, спасти людей уже не представлялось возможным. Трое пассажиров Daewoo Nexia, включая несовершеннолетнего, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались еще до приезда медиков.
Для координации действий служб на место прибыл межрайонный прокурор Рустем Бадертдинов. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Омске молодой водитель погиб, а двое пассажиров пострадали в ДТП.