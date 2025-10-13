ДТП с легковушкой и грузовиком привело к пожару и гибели трех человек в Башкирии

Авария случилась 13 октября на стоянке трассы М-5 «Урал» в Туймазинском районе, недалеко от села Кандры. Автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с фурой Scania, после чего легковая машина опрокинулась в придорожный кювет и загорелась.

Как сообщает телеграм-канал МЧС Башкортостана, на место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, пожарные расчеты оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.

К сожалению, спасти людей уже не представлялось возможным. Трое пассажиров Daewoo Nexia, включая несовершеннолетнего, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались еще до приезда медиков.

Для координации действий служб на место прибыл межрайонный прокурор Рустем Бадертдинов. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

