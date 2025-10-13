Изменение режима работы светофора привело к огромной пробке под Калугой

Как сообщает издание «Калужские новости», причиной транспортного коллапса стало резкое сокращение времени, которое светофор отводил на поворот. По словам местных жителей, проблемы начались еще в пятницу, когда интервал сменился с привычных 15 секунд на всего лишь 5.
Проблема усугубилась в понедельник из-за большого потока машин, направлявшихся в медицинское учреждение. Представители дорожных служб пока не прокомментировали происходящее.
