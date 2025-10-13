Изменение режима работы светофора привело к огромной пробке под Калугой

В микрорайоне Анненки Калуги 13 октября образовался длинный затор. Пробка растянулась от Мстихино до поворота к областной больнице, создав серьезные проблемы для автомобилистов в утренние часы.

Сокращение времени на поворот почти полностью парализовало движение

Как сообщает издание «Калужские новости», причиной транспортного коллапса стало резкое сокращение времени, которое светофор отводил на поворот. По словам местных жителей, проблемы начались еще в пятницу, когда интервал сменился с привычных 15 секунд на всего лишь 5.

Проблема усугубилась в понедельник из-за большого потока машин, направлявшихся в медицинское учреждение. Представители дорожных служб пока не прокомментировали происходящее.

