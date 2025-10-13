1

Изменение режима работы светофора привело к огромной пробке под Калугой

Сокращение времени на поворот почти полностью парализовало движение

В микрорайоне Анненки Калуги 13 октября образовался длинный затор. Пробка растянулась от Мстихино до поворота к областной больнице, создав серьезные проблемы для автомобилистов в утренние часы.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Изменение режима работы светофора привело к огромной пробке под Калугой

Как сообщает издание «Калужские новости», причиной транспортного коллапса стало резкое сокращение времени, которое светофор отводил на поворот. По словам местных жителей, проблемы начались еще в пятницу, когда интервал сменился с привычных 15 секунд на всего лишь 5.

Проблема усугубилась в понедельник из-за большого потока машин, направлявшихся в медицинское учреждение. Представители дорожных служб пока не прокомментировали происходящее.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что миллионы автомобилей сутками стояли в гигантской пробке на подъездах к Пекину из-за праздников.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует