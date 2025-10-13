Падение пассажирского автобуса с извилистой дороги привело к десяткам жертв

Как сообщает издание Newzroom Afrika, в результате крушения травмы, несовместимые с жизнью, получили 42 человека, еще 49 с тяжелыми ранениями медики доставили в больницы.
Спасателям пришлось работать в сложных условиях, извлекая пострадавших из-под перевернутого автобуса. Врачи организовали воздушную эвакуацию — для одного тяжелораненого ребенка вызывали медицинский вертолет.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования народам соседних государств, подчеркнув особую горькую иронию случившегося — инцидент произошел во время ежегодного месяца транспорта, когда страна уделяет повышенное внимание безопасности на дорогах.
Власти начали расследование причин катастрофы, рассматриваются версии о возможной усталости водителя или технической неисправности транспортного средства.
Это ДТП вновь напомнило о печальной статистике южноафриканских дорог, считающихся одними из самых опасных в мире.