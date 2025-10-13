Падение пассажирского автобуса с извилистой дороги привело к десяткам жертв

Авария произошла днем 12 октября на трассе N1 неподалеку от города Луис-Тричард в провинции Лимпопо. Транспорт, перевозивший граждан Зимбабве и Малави, направлялся в сторону ЮАР, когда водитель потерял контроль над машиной, и та упала с высокой насыпи.

Трагедия случилась на одной из самых опасных дорог в Африке

Как сообщает издание Newzroom Afrika, в результате крушения травмы, несовместимые с жизнью, получили 42 человека, еще 49 с тяжелыми ранениями медики доставили в больницы.

Спасателям пришлось работать в сложных условиях, извлекая пострадавших из-под перевернутого автобуса. Врачи организовали воздушную эвакуацию — для одного тяжелораненого ребенка вызывали медицинский вертолет.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования народам соседних государств, подчеркнув особую горькую иронию случившегося — инцидент произошел во время ежегодного месяца транспорта, когда страна уделяет повышенное внимание безопасности на дорогах.

Власти начали расследование причин катастрофы, рассматриваются версии о возможной усталости водителя или технической неисправности транспортного средства.

Это ДТП вновь напомнило о печальной статистике южноафриканских дорог, считающихся одними из самых опасных в мире.