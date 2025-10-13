Меткий бросок полена помог ДПС поймать пьяного гонщика без «прав» под Вологдой

Все началось с того, что патруль обратил внимание на машину с тонированными передними стеклами и разбитым задним фонарем. Водитель проигнорировал требование остановиться и резко увеличил скорость, началась погоня, закончившаяся в гаражном кооперативе. Нарушитель понял, что на автомобиле уйти не удастся, а потому бросил транспортное средство и попытался скрыться пешком.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, в этот момент на одном из гаражей находился мужчина, занимавшийся ремонтом крыши. Он заметил происходящее и, не растерявшись, метнул под ноги убегающему полено, которое оказалось у него под рукой. Бросок был точным — преступник споткнулся о деревяшку и упал, что позволило сотрудникам полиции быстро догнать и задержать его.

Последующее медицинское освидетельствование показало, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Также стало известно, что у него отсутствовали «права» на управление легковым автомобилем — только удостоверение тракториста-машиниста.

В отношении подозреваемого сотрудники полиции составили семь протоколов об административных правонарушениях, а его авто отправилось на спецстоянку.