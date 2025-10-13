Меткий бросок полена помог ДПС поймать пьяного гонщика без «прав» под Вологдой

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, в этот момент на одном из гаражей находился мужчина, занимавшийся ремонтом крыши. Он заметил происходящее и, не растерявшись, метнул под ноги убегающему полено, которое оказалось у него под рукой. Бросок был точным — преступник споткнулся о деревяшку и упал, что позволило сотрудникам полиции быстро догнать и задержать его.
Последующее медицинское освидетельствование показало, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Также стало известно, что у него отсутствовали «права» на управление легковым автомобилем — только удостоверение тракториста-машиниста.
В отношении подозреваемого сотрудники полиции составили семь протоколов об административных правонарушениях, а его авто отправилось на спецстоянку.