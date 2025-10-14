446

Актер Алек Болдуин уклонялся от мусоровоза и попал в ДТП на машине жены

Авария случилась в штате Нью-Йорк

Инцидент произошел вечером 13 октября в Ист-Хэмптоне. Голливудский актер управлял внедорожником Range Rover и находился в салоне вместе со своим братом Стивеном, когда на дороге внезапно появился мусоровоз. Чтобы избежать лобового столкновения, Болдуин был вынужден резко свернуть в сторону, в результате чего машина врезалась в большое дерево.

Как сообщает издание TMZ, от сильного удара серьезные повреждения получил автомобиль жены актера, Хиллари. Сами Болдуины не пострадали, а позже в социальных сетях Алек отметил, что виновником случившегося стал водитель грузовика, который «подрезал» их машину, создав аварийную ситуацию.

Этот инцидент напомнил публике о предыдущем инциденте с Алеком Болдуином, связанным со смертельным происшествием на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году. Уголовное дело против актера тогда закрыли, а специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид признали виновной в непредумышленном убийстве.

Аватар пользователя - отсутствует