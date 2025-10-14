Автомобиль сбил семилетнего школьника, бежавшего на красный свет в Екатеринбурге

Как сообщает информационное агентство URA.RU, прибывшие на место событий врачи осмотрели пострадавшего и доставили его в Детскую городскую клиническую больницу №9, его здоровью на данный момент ничто не угрожает.
Мать получившего травмы школьника выразила недоумение случившимся, отметив, что регулярно проводит с детьми беседы о соблюдении ПДД.
Полицейские планируют провести профилактическую беседу в школе, которую посещает мальчик, а материалы по делу направят в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства. Расследование инцидента продолжается.
