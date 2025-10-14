Автомобиль сбил семилетнего школьника, бежавшего на красный свет в Екатеринбурге

Инцидент произошел утром 14 октября на улице Патриса Лумумбы. Семилетний мальчик выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, нарушив Правила дорожного движения. 51-летний мужчина за рулем Kia Rio попытался применил экстренное торможение, но не смог предотвратить наезд.

Ребенок направлялся на уроки вместе со старшим братом

Как сообщает информационное агентство URA.RU, прибывшие на место событий врачи осмотрели пострадавшего и доставили его в Детскую городскую клиническую больницу №9, его здоровью на данный момент ничто не угрожает.

Мать получившего травмы школьника выразила недоумение случившимся, отметив, что регулярно проводит с детьми беседы о соблюдении ПДД.

Полицейские планируют провести профилактическую беседу в школе, которую посещает мальчик, а материалы по делу направят в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства. Расследование инцидента продолжается.

