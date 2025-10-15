Пассажирский автобус сбил дорожных рабочих на трассе под Тулой

Авария случилась утром 15 октября на 173-м километре трассы М-4 «Дон». Водитель маршрутного транспорта потерял контроль над машиной, и она врезалась в ограждение.

ДТП произошло на участке дороги в Веневском районе

Как сообщает издание «Тульская служба новостей», в результате левая полоса движения оказалась полностью заблокированной поврежденным транспортным средством, что спровоцировало образование масштабной пробки.

Сам автобус получил значительные повреждения: у него деформировался кузов, разбилось лобовое стекло и фары. Информации о пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД продолжают расследование инцидента.

