340

Пассажирский автобус сбил дорожных рабочих на трассе под Тулой

ДТП произошло на участке дороги в Веневском районе

Авария случилась утром 15 октября на 173-м километре трассы М-4 «Дон». Водитель маршрутного транспорта потерял контроль над машиной, и она врезалась в ограждение.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Пассажирский автобус сбил дорожных рабочих на трассе под Тулой

Как сообщает издание «Тульская служба новостей», в результате левая полоса движения оказалась полностью заблокированной поврежденным транспортным средством, что спровоцировало образование масштабной пробки.

Сам автобус получил значительные повреждения: у него деформировался кузов, разбилось лобовое стекло и фары. Информации о пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД продолжают расследование инцидента.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Тульской области перевернулся автобус, тогда пострадали 15 человек.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует