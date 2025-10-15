Водитель лесовоза погиб в ДТП на трассе в Карелии

Как сообщает портал «Карелinform», спасательные службы, прибывшие на место событий, уже не смогли помочь мужчине 1972 года рождения — от полученных травм он скончался мгновенно. Машина также получила серьезные повреждения — в результате удара кабина транспорта серьезно деформировалась.
На данный момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Расследование причин случившегося продолжается.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Уфе грузовик протаранил 11 автомобилей из-за отказа тормозов.