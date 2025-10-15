Водитель лесовоза погиб в ДТП на трассе в Карелии

Инцидент случился утром 15 октября на территории Пряжинского района. По предварительной информации, автомобиль сначала вылетел с проезжей части в придорожный кювет, а затем перевернулся.

Смертельная авария произошла, когда водитель потерял контроль над грузовиком

Как сообщает портал «Карелinform», спасательные службы, прибывшие на место событий, уже не смогли помочь мужчине 1972 года рождения — от полученных травм он скончался мгновенно. Машина также получила серьезные повреждения — в результате удара кабина транспорта серьезно деформировалась.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Расследование причин случившегося продолжается.

