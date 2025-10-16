Житель Читы прокалывал шины чужим авто, парковавшимся в его дворе

В читинскую полицию поступило заявление о повреждении колес у автомобилей LADA Largus и Луидор-2250 на улице Новобульварной. Правоохранительные органы установили, что это было сделано преднамеренно и смогли оперативно установить личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый 36-летний мужчина.

Как сообщил портал «Забайкальский Рабочий», 16 октября нарушитель сознался в акте вандализма, объяснив свои действия желанием «освободить» парковку для жильцов дома, которым постоянно не хватало мест для личных ТС. Эти же машины были, по его словам, чужими.

Следователи возбудили против гражданина уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Санкции по ней предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На данный момент устанавливается точный размер материального ущерба, причиненного компании-владельцу транспорта.

