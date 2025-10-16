Пьяный дебошир избил и выстрелил в таксиста в Москве

Инцидент случился вечером 15 октября во дворе жилого дома в 3-м Новоподмосковном переулке. 41-летний водитель такси вышел во двор, чтобы помочь жене с неисправной машиной, где в это время парковался его тесть на Hyundai Sonata. Неожиданно с балкона второго этажа раздалась нецензурная брань: нетрезвый мужчина, куривший на балконе, начал обвинять владельца «корейца» в том, что тот дверью задел его пикап, но хозяин иномарки активно это отрицал.

Как сообщает «Московский Комсомолец», агрессор схватил охотничье ружье, выбежал на улицу и без предупреждения нанес удар прикладом по лицу таксиста. В ответ тот попытался обезоружить нападавшего и схватил ствол ружья. В этот момент прозвучал выстрел, пуля попала в припаркованный неподалеку Range Rover. Очевидцы событий тут же скрутили дебошира и удерживали его до приезда полиции.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве против владельца оружия, теперь ему грозит наказание.

