Пьяный дебошир избил и выстрелил в таксиста в Москве

Как сообщает «Московский Комсомолец», агрессор схватил охотничье ружье, выбежал на улицу и без предупреждения нанес удар прикладом по лицу таксиста. В ответ тот попытался обезоружить нападавшего и схватил ствол ружья. В этот момент прозвучал выстрел, пуля попала в припаркованный неподалеку Range Rover. Очевидцы событий тут же скрутили дебошира и удерживали его до приезда полиции.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве против владельца оружия, теперь ему грозит наказание.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге драка из-за коробки передач закончилась стрельбой.