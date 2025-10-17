Московские гаражи предложили включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Как сообщает издание «Москвич Mag», для привлечения внимания к проблеме жители Свиблово направили обращение в офис организации ЮНЕСКО с просьбой взять гаражные кооперативы под охрану как культурное достояние.
Они приводят тревожную статистику: в районах, где исчезают такие сооружения, растет число разводов и падает рождаемость. Все потому, что гаражи выполняют три важные социальные функции: терапевтическую (в них можно отдохнуть после тяжелого рабочего дня), экономическую (возможность самостоятельно ремонтировать автомобиль позволяет тратить средства на детей, а не на ремонтников) и стабилизирующую семейные отношения (личные хобби и время для себя помогают достичь гармонии в браке).
Именно поэтому они видят в гаражах не ветхие постройки, а объекты, достойные международного признания и защиты.