Московские гаражи предложили включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В октябре 2025 активисты района забили тревогу из-за массового сноса гаражей в рамках городской программы развития территорий. По их мнению, это приведет к «уничтожению уникальной социальной экосистемы». Общественники считают, что для россиян гаражи давно перестали быть просто «домиком для машины» — они являются личным пространством, где мужчины восстанавливаются после работы, общаются и передают опыт молодежи.

Как сообщает издание «Москвич Mag», для привлечения внимания к проблеме жители Свиблово направили обращение в офис организации ЮНЕСКО с просьбой взять гаражные кооперативы под охрану как культурное достояние.

Они приводят тревожную статистику: в районах, где исчезают такие сооружения, растет число разводов и падает рождаемость. Все потому, что гаражи выполняют три важные социальные функции: терапевтическую (в них можно отдохнуть после тяжелого рабочего дня), экономическую (возможность самостоятельно ремонтировать автомобиль позволяет тратить средства на детей, а не на ремонтников) и стабилизирующую семейные отношения (личные хобби и время для себя помогают достичь гармонии в браке).

Именно поэтому они видят в гаражах не ветхие постройки, а объекты, достойные международного признания и защиты.