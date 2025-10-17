Жители Кузбасса устроили другу фейковое ДТП при помощи нейросети

Как сообщил телеграм-канал Полиции Кузбасса, изображение показалось странным сотрудникам ГИБДД, однако расследование продолжилось. В результате удалось вычислить автора публикации, которым оказался знакомый хозяина авто.
Молодой человек еще летом сгенерировал реалистичное изображение при помощи нейросетей и поделился им в закрытом чате с друзьями. Один из участников беседы позднее разместил эту «фотографию» в публичном блоге. Что же касается настоящего автомобиля, то его нашли, он в целости и сохранности находился во дворе дома владельца.
Полиция настоятельно рекомендует гражданам воздерживаться от распространения фейковой информации, поскольку подобные действия могут привести к серьезному наказанию.