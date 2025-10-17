Жители Кузбасса устроили другу фейковое ДТП при помощи нейросети

Проверка началась после того, как полицейские нашли в телеграм-канале жителя города Белова публикацию с фотографиями ВАЗ-21099 с серьезными повреждениями и подписью о якобы случившейся аварии. Правдоподобности истории придавало то, что его владелец ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством без «прав» и без госномеров.

Как сообщил телеграм-канал Полиции Кузбасса, изображение показалось странным сотрудникам ГИБДД, однако расследование продолжилось. В результате удалось вычислить автора публикации, которым оказался знакомый хозяина авто.

Молодой человек еще летом сгенерировал реалистичное изображение при помощи нейросетей и поделился им в закрытом чате с друзьями. Один из участников беседы позднее разместил эту «фотографию» в публичном блоге. Что же касается настоящего автомобиля, то его нашли, он в целости и сохранности находился во дворе дома владельца.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам воздерживаться от распространения фейковой информации, поскольку подобные действия могут привести к серьезному наказанию.