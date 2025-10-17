Владельцы BMW пожаловались на вандала, который вырезает на машинах мужской орган

Первое упоминание о царапинах на кузове в виде фаллического символа появилось еще весной, но атаки продолжали фиксировать в течение всего лета. Расследование, которое провели сами владельцы поврежденных машин, показало, что преступник успел «разукрасить» как минимум пять автомобилей BMW в разных районах города.

Он орудует на южном побережье Англии, в Брайтоне

Как сообщает издание The Argus, первое подобное происшествие случилось в конце марта с жителем района Монпелье Аланом Шепардом. Сперва предполагалось, что это останется разовой акцией, однако летом инцидент повторился дважды.

Второй пострадавший, Тим, рассказал, что его BMW подвергся атаке всего через неделю после покупки. По его мнению, вандал не разбирает, новые это машины или старые, что свидетельствует о целенаправленной кампании против конкретного бренда. Но по неизвестной причине автомобили синего и черного цветов становятся мишенью чаще других.

Женщина-автовладелец по имени Кулла пожаловалась, что в сервисе устранение многочисленных царапин на багажнике и капоте оценили аж в 1200 фунтов — около 130 тысяч рублей по нынешнему курсу.

На данный момент полиция Сассекса продолжает поиски нарушителя. А пока местные жители проводят собственную кампанию по предупреждению владельцев BMW, оставляя записки на автомобилях.