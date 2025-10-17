Тело пропавшего после ДТП дальнобойщика нашли в лесу в Челябинской области

Сама авария произошла еще 18 августа на 1627-м километре трассы М-5 «Урал» под Усть-Катавом. 44-летний Евгений Кудряшов находился за рулем грузовика, который съехал в кювет и врезался в дерево. Когда через 20 минут на место прибыли сотрудники ГИБДД, водителя в кабине уже не оказалось. При этом в салоне остались все его личные вещи: два телефона, банковские карты и документы.

Трагический финал напряженных поисков, которые длились два месяца

Как сообщает агентство URA.RU, супруга пропавшего мужчины предположила, что его могли похитить. Женщина отвергла версию о возможной инсценировке ДТП из-за того, что перевозимый груз не представлял высокой ценности.

Следственно-оперативная группа и волонтеры, включая поисковый отряд организации «ЛизаАлерт», обыскали лесной массив, но никаких следов пропавшего дальнобойщика найти не удалось.

Спустя два месяца его тело случайно обнаружил охотник в нескольких километрах от места аварии. Медицинская экспертиза показала отсутствие следов насилия. При этом что вынудило Евгения отойти от машины, остается неизвестным.