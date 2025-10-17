Тело пропавшего после ДТП дальнобойщика нашли в лесу в Челябинской области

Как сообщает агентство URA.RU, супруга пропавшего мужчины предположила, что его могли похитить. Женщина отвергла версию о возможной инсценировке ДТП из-за того, что перевозимый груз не представлял высокой ценности.
Следственно-оперативная группа и волонтеры, включая поисковый отряд организации «ЛизаАлерт», обыскали лесной массив, но никаких следов пропавшего дальнобойщика найти не удалось.
Спустя два месяца его тело случайно обнаружил охотник в нескольких километрах от места аварии. Медицинская экспертиза показала отсутствие следов насилия. При этом что вынудило Евгения отойти от машины, остается неизвестным.