Пьяный мужчина разбил окно в машине брата кирпичом и уехал на ней кататься

Как сообщает портал chepetsk.ru, следователи возбудили уголовное дело по статье о хищении имущества, которое передали в районный суд. Обычно такие ситуации заканчиваются реальным сроком, однако на этот раз конфликт разрешился за столом переговоров. В ходе разбирательства братья помирились и сообщили, что никаких обид между ними нет.
Потерпевший получил возмещение ущерба за разбитое окно и другие повреждения машины. Он же попросил суд прекратить уголовное преследование своего родственника. И дело закрыли, посчитав, что продолжение процесса не отвечает интересам ни семьи, ни правосудия.
