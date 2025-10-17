Пьяный мужчина разбил окно в машине брата кирпичом и уехал на ней кататься

Инцидент случился в городе Кирово-Чепецк. Все началось с того, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло автомобиля, который принадлежал его брату, проник в салон и отправился кататься по городу. Обнаружив пропажу, владелец позвонил в полицию, после чего угонщика быстро задержали.

Как сообщает портал chepetsk.ru, следователи возбудили уголовное дело по статье о хищении имущества, которое передали в районный суд. Обычно такие ситуации заканчиваются реальным сроком, однако на этот раз конфликт разрешился за столом переговоров. В ходе разбирательства братья помирились и сообщили, что никаких обид между ними нет.

Потерпевший получил возмещение ущерба за разбитое окно и другие повреждения машины. Он же попросил суд прекратить уголовное преследование своего родственника. И дело закрыли, посчитав, что продолжение процесса не отвечает интересам ни семьи, ни правосудия.

