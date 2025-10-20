Житель Кургана рисковал жизнью, чтобы спасти пенсионера из горящего автомобиля

Инцидент случился днем 19 октября в микрорайоне Заозерный, когда припаркованная у обочины Niva неожиданно вспыхнула. Прохожий услышал от одного из очевидцев предположение, что внутри могли остаться люди, после чего без раздумий бросился на помощь. Позже герой рассказал, что, открыв дверь автомобиля, он сначала не разглядел в дымовой завесе пострадавшего — тот находился без сознания.

Как сообщает портал URA.ru, первая попытка вытащить человека не увенчалась успехом — мешал пристегнутый ремень безопасности. Несмотря на опасность, курганец буквально нырнул в заполненный дымом салон, чтобы расстегнуть фиксатор. Только после этого ему удалось вытащить пожилого мужчину из огненной ловушки.

Медицинская бригада прибыла через 15 минут, к тому времени пострадавший уже успел прийти в сознание. Сейчас он остается под наблюдением врачей.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню перекинуться на соседние автомобили. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего, расследование инцидента продолжается.