Житель Кургана рисковал жизнью, чтобы спасти пенсионера из горящего автомобиля

Как сообщает портал URA.ru, первая попытка вытащить человека не увенчалась успехом — мешал пристегнутый ремень безопасности. Несмотря на опасность, курганец буквально нырнул в заполненный дымом салон, чтобы расстегнуть фиксатор. Только после этого ему удалось вытащить пожилого мужчину из огненной ловушки.
Медицинская бригада прибыла через 15 минут, к тому времени пострадавший уже успел прийти в сознание. Сейчас он остается под наблюдением врачей.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню перекинуться на соседние автомобили. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего, расследование инцидента продолжается.