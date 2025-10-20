У мужчины, купившего Mercedes-Benz Блиновской, могут отобрать автомобиль

Житель столицы Сергей приобрел Mercedes-Benz S 450 4MATIC в марте прошлого года, когда Елена Блиновская уже находилась в следственном изоляторе. По этой причине финансовый управляющий осужденной подал ходатайство об аннулировании сделки в арбитражном суде.

Как сообщает Russia Today, истец просит вернуть автомобиль должнику, чтобы затем еще раз его перепродать в рамках дела о банкротстве. При этом за нынешним владельцем сохранится право потребовать те средства, что он потратил на покупку машины, с самой Блиновской. Примечательно, что мужчина даже не подозревал о происходящем — о судебном иске он узнал из беседы с журналистами.

Напомним, что в марте 2025 суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам лишения свободы за неуплату налогов и отмывание денежных средств, а ранее, в 2024-м, признал ее банкротом. В результате она начала распродавать свой автопарк, в который входили, в том числе, Lamborghini Urus и Bentley Continental.