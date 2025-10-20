Водитель автобуса запер людей в салоне и ушел на 15 минут в туалет

События развернулись на конечной остановке «Поселок ММС» в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени. Шофер припарковался, закрыл все двери автобуса и покинул рабочее место, оставив пассажиров внутри.

Как сообщает портал URA.ru, в салоне остались как взрослые, так и дети. Они кричали и стучали в окна, но водитель, обернувшись, спокойно продолжил свой путь. Только через 15 минут он вернулся и освободил пленников.

Перевозчик оперативно отреагировал на публикации в социальных сетях и заявления пострадавших. Представители компании подтвердили, что им известно о случившемся, личность водителя уже установили.

В настоящее время на предприятии идет внутренняя проверка.

