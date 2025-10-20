Водитель опрокинувшейся фуры с песком погиб на трассе в Тульской области

Инцидент произошел утром 20 октября в Ефремовском муниципальном округе. По предварительной версии, управлявший КамАЗом мужчина потерял контроль над грузовиком: он столкнулся с металлическим барьером и опрокинулся.

Как сообщает «Тульская служба новостей», в результате мощного удара кабина многотонного грузовика получила критические повреждения. А находившийся в ней шофер — тяжелейшие травмы, от которых скончался на месте происшествия.

На вызов оперативно выехали сотрудники ГИБДД, спасатели и скорая помощь. Правоохранителям пришлось временно ограничить движение по участку для очистки проезжей части от рассыпавшегося песка и обломков.

Полиция продолжает расследование случившегося.

