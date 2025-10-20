Авария с участием двух автомобилей парализовала движение в центре Иркутска

Инцидент произошел днем 20 октября на перекрестке улиц Трактовой и Днепровской. По словам очевидцев, на место происшествия незамедлительно прибыли машины скорой помощи и аварийные службы.

Как сообщает портал IrkutskMedia, сервис «Яндекс Карты» зафиксировал на том участке дороги образование масштабной пробки, которая создала серьезные трудности для других участников движения. Сотрудники ГИБДД оперативно организовали объезд, стараясь минимизировать транспортный коллапс в районе ДТП.

О пострадавших на момент публикации материала ничего не известно. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ульяновске гололед стал причиной двух массовых ДТП и масштабных пробок.