Пользователь каршеринга устроил ДТП, вырвав несколько деревьев с корнем в Тюмени

Автомобиль врезался в зеленые насаждения с такой силой, что не только разбил себе «морду», но и повалил на тротуар несколько деревьев — их вырвало с корнем. Очевидцы рассказали, что ДТП произошло рано утром, но ни машины, ни водителя на месте аварии никто не видел.

Как передает агентство URA.RU, об аварии редакции сообщили местные жители. Они же предположили, что водитель скрылся. Фотокорреспондент оперативно выехал на место происшествия и тоже ничего, кроме пострадавших деревьев и кузовных деталей автомобиля, не обнаружил.

Вероятно, то, что машина принадлежала сервису каршеринга, сообщили нашим коллегам в Госавтоинспекции Тюмени. Правоохранители также уточнили, что в аварии никто не пострадал, а с виновником на данный момент «работает аварийный комиссар».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Уфе грузовик протаранил 11 автомобилей из-за отказа тормозов.