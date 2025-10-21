96

Пользователь каршеринга устроил ДТП, вырвав несколько деревьев с корнем в Тюмени

Авария случилась 21 октября на улице Дружбы

Автомобиль врезался в зеленые насаждения с такой силой, что не только разбил себе «морду», но и повалил на тротуар несколько деревьев — их вырвало с корнем. Очевидцы рассказали, что ДТП произошло рано утром, но ни машины, ни водителя на месте аварии никто не видел.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Пользователь каршеринга устроил ДТП, вырвав несколько деревьев с корнем в Тюмени

Как передает агентство URA.RU, об аварии редакции сообщили местные жители. Они же предположили, что водитель скрылся. Фотокорреспондент оперативно выехал на место происшествия и тоже ничего, кроме пострадавших деревьев и кузовных деталей автомобиля, не обнаружил.

Вероятно, то, что машина принадлежала сервису каршеринга, сообщили нашим коллегам в Госавтоинспекции Тюмени. Правоохранители также уточнили, что в аварии никто не пострадал, а с виновником на данный момент «работает аварийный комиссар».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Уфе грузовик протаранил 11 автомобилей из-за отказа тормозов.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует