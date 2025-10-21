Пользователь каршеринга устроил ДТП, вырвав несколько деревьев с корнем в Тюмени

Как передает агентство URA.RU, об аварии редакции сообщили местные жители. Они же предположили, что водитель скрылся. Фотокорреспондент оперативно выехал на место происшествия и тоже ничего, кроме пострадавших деревьев и кузовных деталей автомобиля, не обнаружил.
Вероятно, то, что машина принадлежала сервису каршеринга, сообщили нашим коллегам в Госавтоинспекции Тюмени. Правоохранители также уточнили, что в аварии никто не пострадал, а с виновником на данный момент «работает аварийный комиссар».
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Уфе грузовик протаранил 11 автомобилей из-за отказа тормозов.