Подросток без «прав» врезался в дерево в Орловской области

Авария случилась вечером 20 октября на Первомайской улице в Болхове. Водитель потерял контроль над машиной, в результате чего она вылетела с проезжей части, на высокой скорости врезалась в деревья, а потом — перевернулась.

Как сообщает портал «Орловские Новости», на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб. Юный водитель и его 17-летний пассажир получили тяжелые травмы.

Медики сначала доставили пострадавших в Болховскую центральную районную больницу, однако после первичного осмотра врачи приняли решение о переводе подростков в Научно-клинический многопрофильный центр имени З.И. Круглой в Орле.

Полиция продолжает расследование инцидента, в том числе выясняется, как несовершеннолетний без водительского удостоверения получил доступ к управлению транспортным средством.

