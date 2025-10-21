Подросток без «прав» врезался в дерево в Орловской области

Как сообщает портал «Орловские Новости», на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб. Юный водитель и его 17-летний пассажир получили тяжелые травмы.
Медики сначала доставили пострадавших в Болховскую центральную районную больницу, однако после первичного осмотра врачи приняли решение о переводе подростков в Научно-клинический многопрофильный центр имени З.И. Круглой в Орле.
Полиция продолжает расследование инцидента, в том числе выясняется, как несовершеннолетний без водительского удостоверения получил доступ к управлению транспортным средством.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ленинградской области компания подростков угнала Audi A4 и пыталась скрыться от полиции.