Трое детей пострадали в ДТП по вине матери в Курганской области

Как сообщает агентство URA.ru, в салоне ВАЗа в тот момент находились трое детей в возрасте 2, 8 и 11 лет. К счастью, никто из них серьезно не пострадал — во многом благодаря тому, что все несовершеннолетние находились в специальных детских креслах.
А вот оба водителя — как «нашемарки», так и «Логана» — травмы получили. Сейчас они проходят лечение в больнице. Полиция же продолжает расследование.
