Трое детей пострадали в ДТП по вине матери в Курганской области

Инцидент произошел днем 20 октября на улице 4-Уральского полка в Шадринске. 28-летняя женщина находилась за рулем ВАЗ-21120. На нерегулируемом перекрестке она не предоставила преимущество Renault Logan, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего машины столкнулись.

Как сообщает агентство URA.ru, в салоне ВАЗа в тот момент находились трое детей в возрасте 2, 8 и 11 лет. К счастью, никто из них серьезно не пострадал — во многом благодаря тому, что все несовершеннолетние находились в специальных детских креслах.

А вот оба водителя — как «нашемарки», так и «Логана» — травмы получили. Сейчас они проходят лечение в больнице. Полиция же продолжает расследование.

