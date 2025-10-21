Женщина и ребенок погибли в лобовой аварии с грузовиком под Челябинском

Как сообщает телеграм-канал ГИБДД Челябинской области, в результате мощного удара легковую машину отбросило на обочину. Мать и ее 12-летняя дочь, находившиеся в салоне, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте аварии до приезда спасателей.
Экипаж экстренной службы проводил сложные работы по извлечению тел из искореженного автомобиля — для этого задействовали спецтехнику.
Расследование инцидента продолжается.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Башкирии лобовое столкновение легкового автомобиля с грузовиком привело к пожару и гибели трех человек.