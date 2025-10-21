Активисты запустили кампанию по спасению жаб на автомобильных дорогах

Как сообщает The Guardian, 274 патруля добровольцев продолжают бороться за сохранение популяции вида, ежегодно проводя обход по маршрутам их движения. Активисты не только переносят жаб через дороги в ведрах, но и добиваются временного закрытия трасс и строительства подземных тоннелей. Так, например, 14-летний Декстер, самый молодой участник группы в Уорминстере, уже помог убедить местные власти ограничить транспортный поток через заповедную зону в период миграции.
Однако транспорт — не единственная угроза. Уничтожение крупных прудов лишает жаб естественной среды обитания. Представители экозащитников отмечают, что земноводные играют ключевую роль в местной природе, они являются пищей для ежей и выдр, а также имеют важное культурное значение в фольклоре и литературе.