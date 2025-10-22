Автомобиль загорелся прямо на ходу в Татарстане

Инцидент произошел утром 22 октября в Нижнекамске на улице Первопроходцев, когда LADA Granta неожиданно воспламенилась во время движения. Оперативно прибывшие расчеты МЧС справились с открытым пламенем всего за три минуты.

Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан, 51-летний мужчина, находившийся за рулем, серьезно пострадал — медики диагностировали у него ожоги лица второй степени, которые заняли около 6% тела. Врачи госпитализировали потерпевшего в Нижнекамскую центральную районную больницу.

По предварительной версии, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля. Но более подробной информации пока нет — полиция продолжает расследование произошедшего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Татарстане прямо во время движения загорелся микроавтобус.