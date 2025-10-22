В Югре перевернулся пассажирский автобус: есть погибшие

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Югры, для оказания помощи пострадавшим к месту событий направили девять бригад скорой помощи. Всех пострадавших доставили в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.
Всего на момент аварии в автобусе находилось 16 человек. Двое из них погибли на месте, а девять получили серьезные травмы.
Расследование обстоятельств происшествия продолжается.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Приамурье в ДТП с перевернувшимся автобусом вахтовиков пострадали 46 человек.