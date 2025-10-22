В Югре перевернулся пассажирский автобус: есть погибшие

Авария произошла утром 22 октября на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. По предварительной версии, водитель потерял контроль над автобусом, в результате чего тот съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

В момент аварии в салоне находилось 16 человек

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Югры, для оказания помощи пострадавшим к месту событий направили девять бригад скорой помощи. Всех пострадавших доставили в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.

Всего на момент аварии в автобусе находилось 16 человек. Двое из них погибли на месте, а девять получили серьезные травмы.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

