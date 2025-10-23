Пешеход чудом избежал смерти под колесами мусоровоза

Как сообщает телеграм-канал «Baza», в этот момент мимо проезжал трамвай, и неуправляемая спецтехника прижала случайного прохожего к вагону. По счастливой случайности гражданин успел сгруппироваться в последний момент, что и спасло ему жизнь.
Для освобождения пострадавшего спасателям пришлось использовать циркулярную пилу, которой они распилили кузов мусоровозаа. Все это время мужчина находился в сознании, поддерживал диалог с сотрудниками экстренных служб и даже благодарил их за работу. Известно, что он не получил серьезных травм. Полиция продолжает вести расследование случившегося.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Свердловской области мусоровоз насмерть задавил пенсионерку.