Пешеход чудом избежал смерти под колесами мусоровоза

Инцидент случился в Уфе на Большой Гражданской улице. Водитель вышел из автомобиля, чтобы поправить боковое зеркало, но забыл поставить машину на ручной тормоз. Оставшийся без контроля грузовик внезапно пришел в движение и покатился в сторону пешеходной зоны.

Как сообщает телеграм-канал «Baza», в этот момент мимо проезжал трамвай, и неуправляемая спецтехника прижала случайного прохожего к вагону. По счастливой случайности гражданин успел сгруппироваться в последний момент, что и спасло ему жизнь.

Для освобождения пострадавшего спасателям пришлось использовать циркулярную пилу, которой они распилили кузов мусоровозаа. Все это время мужчина находился в сознании, поддерживал диалог с сотрудниками экстренных служб и даже благодарил их за работу. Известно, что он не получил серьезных травм. Полиция продолжает вести расследование случившегося.

