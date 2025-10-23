В Москве задержали аферистов, продававших поддельные «права» через интернет

Как сообщает телеграм-канал Следственного комитета Москвы, 8 октября «клиент» прибыл в подразделение столичной ГИБДД на улице Твардовского, где получил водительское удостоверение на свое имя. Для легализации документа преступники использовали сложную схему — сначала выдали мужчине поддельный белорусское документ, который затем «обменяли» на отечественный. После этого москвич передал деньги посреднику, которого сразу же задержали оперативники УСБ ГУ МВД по Москве.
Следователи возбудили против него уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц в крупном размере. Впоследствии был арестован еще один человек, а в настоящее время ведется поиск и других причастных к этой преступной схеме лиц, включая возможных сообщников внутри официальных структур.